В России появится единая платформа биометрических сервисов. Ее разрабатывает НСПК

Национальная система платежных карт занимается разработкой платформы биометрических сервисов, которая выступит связующим звеном между банкамиКак сообщают «Ведомости», об этих планах рассказал лидер направления «Биометрия» НСПК Сергей Лысенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии