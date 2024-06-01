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В России появится единая платформа биометрических сервисов. Ее разрабатывает НСПК

В России появится единая платформа биометрических сервисов. Ее разрабатывает НСПК

Национальная система платежных карт занимается разработкой платформы биометрических сервисов, которая выступит связующим звеном между банкамиКак сообщают «Ведомости», об этих планах рассказал лидер направления «Биометрия» НСПК Сергей Лысенко.

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