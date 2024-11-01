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    По специальности автор кто? Такие темы чисто врачебные.Роль нестероидных...

Заместительная гормональная терапия и риск развития синдрома раздраженного кишечника у женщин в постменопаузе: результаты исследования

На ежегодном собрании Американского колледжа гастроэнтерологии (American College of Gastroenterology), проходившем с 25 по 30 октября в Филадельфии, были представлены результаты исследования, посвященного влиянию заместительной гормональной терапии (ЗГТ) на синдром раздраженного кишечника (СРК) у женщин в постменопаузе.

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