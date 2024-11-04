Налоговый вычет для жителей Саратовской области по результатам сдачи ГТО и медицинского освидетельствования

С начала нового года жители Саратовской области могут рассчитывать на ряд преимуществ. Одним из них станет возможность получения налогового вычета за сдачу нормативных испытаний Всероссийской физкультурно-спортивной программы "Готов к труду и обороне" (ГТО).
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