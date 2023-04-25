Якутянка завоевала золото Дельфийских игр России в классическом танце

Студентка республиканской балетной школы, отличник культуры Якутии Алисия Пак завоевала золото в номинации "Классический танец" на XXII молодежных Дельфийских играх России, сообщает пресс-центр министерства культуры и духовного развития РС(Я).
Студентка республиканской балетной школы, отличник культуры Якутии Алисия Пак завоевала золото в номинации "Классический танец" на XXII молодежных Дельфийских играх России, сообщает пресс-центр министерства культуры и духовного развития РС(Я).
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