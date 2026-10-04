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Царьград

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Стешин: удары «Гераней» начали переламывать ход СВО. ВСУ нечем их сбивать

Стешин: удары «Гераней» начали переламывать ход СВО. ВСУ нечем их сбивать

Военкор Стешин заявил, что удары «Гераней» по Украине переломили ход СВО, У Киева нет ресурсов, чтобы сбивать «Герани».

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