«Хранилось под диваном в Лондоне»: семья нашла фарфоровое блюдо династии Цин

Редкое блюдо династии Цин из Запретного города нашли под диваном в Лондоне. Вот сколько оно стоит. Семья нашла под диваном блюдо XIX века за 3,3 млн рублейВ Лондоне семья нашла под диваном гигантское фарфоровое блюдо династии Цин.
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