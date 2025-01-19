Орангутан, осваивающий губную гармошку

Заскучавший на пляже рыжеволосый примат решил попробовать себя в роли уличного музыканта. С неподдельным интересом орангутан начал осваивать губную гармошку, то извлекая из нее причудливые звуки, то с забавным недоумением разглядывал инструмент, словно пытаясь разгадать его тайну.