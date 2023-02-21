Человек смог победить систему искусственного интеллекта в самой древней логической игре го

©Ars technica Келлин Пелрин победил в 14 из 15 партий, воспользовавшись ранее неизвестным багом, обнаруженным другой программой, однако, как сообщается, игрок обошелся без непосредственной компьютерной поддержки во время своей победоносной серии.
©Ars technica Келлин Пелрин победил в 14 из 15 партий, воспользовавшись ранее неизвестным багом, обнаруженным другой программой, однако, как сообщается, игрок обошелся без непосредственной компьютерной поддержки во время своей победоносной серии.
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