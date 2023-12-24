30 автомобилей и нежилое строение сгорели в Чите

В Чите произошло крупное происшествие: пожар уничтожил ряд зданий и более 30 автомобилей. Стоянка с 30 автомобилями сгорела ночью, сообщили “РИА Новости” со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Забайкальскому краю.