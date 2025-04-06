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Царьград

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Патриарх Кирилл вручает орден княгини Ольги Маргарите Симоньян

Патриарх Кирилл вручает орден княгини Ольги Маргарите Симоньян

Патриарх Кирилл наградил Маргариту Симоньян орденом княгини Ольги III степени, отметив её вклад в утверждение духовно-нравственных ценностей и развитие международного диалога как главного редактора международной медиагруппы и телеканала.

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