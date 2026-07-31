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Россия продлила запрет на экспорт топлива

Россия продлила запрет на экспорт топлива

Правительство России продлило ограничения на экспорт бензина, дизеля, судового топлива и газойлей. Новые правила будут действовать с 1 августа 2026 года по 31 января 2027 года, сообщается на сайте правительства.

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