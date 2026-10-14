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Мировое обозрение

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ВСУ начали искать замену Starlink после ограничений работы терминалов

ВСУ начали искать замену Starlink после ограничений работы терминалов

Главное в тезисах: Тезис 1: В ночь на 14 октября терминалы Starlink начали терять соединение при движении со скоростью выше 160 км/ч, что парализовало управление украинскими дронами.

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