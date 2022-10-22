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Стржижовский: ООН должна отреагировать на удары ВСУ по Антоновскому мосту

Стржижовский: ООН должна отреагировать на удары ВСУ по Антоновскому мосту

В ООН должны незамедлительно и адекватно отреагировать на удар ВСУ по Антоновскому мосту в Херсонской области, заявил заявил пресс-секретарь российского постпредства при ООН Фёдор Стржижовский на заседании Четвертого комитета ГА организации.

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