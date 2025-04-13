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Украинское командование перебросило под Горналь подразделения ССО ВСУ, пытаясь удержать позиции

Украинское командование перебросило под Горналь подразделения ССО ВСУ, пытаясь удержать позиции

Украинское командование перебрасывает резервы в район села Горналь Суджанского района Курской области, пытаясь удержать данный населенный пункт.

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