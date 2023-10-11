С 2024-го года у спортсменов сборной России значительно вырастет зарплата и призовые

Русские спортсмены начнут зарабатывать больше.Несмотря на предусмотренное на 2024-й год сокращение финансирования спортивной отрасли, которое анонсировал председатель комитета по физической культуре и спорту Государственной думы России Дмитрий Свищев, в бюджете предусмотрен рост заработной платы для членов сборных команд страны.