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С 2024-го года у спортсменов сборной России значительно вырастет зарплата и призовые

Русские спортсмены начнут зарабатывать больше.Несмотря на предусмотренное на 2024-й год сокращение финансирования спортивной отрасли, которое анонсировал председатель комитета по физической культуре и спорту Государственной думы России Дмитрий Свищев, в бюджете предусмотрен рост заработной платы для членов сборных команд страны.

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