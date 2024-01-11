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1rre

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День работников прокуратуры России отмечают 12 января: красивые поздравления в открытках и стихах

День работников прокуратуры России отмечают 12 января: красивые поздравления в открытках и стихах

День работников прокуратуры России отмечают 12 января: красивые поздравления в открытках и стихах Ирэн ОрлонскаяРаботники прокуратуры Российской Федерации сегодня, 12 января 2024 года, отмечают свой праздник — День прокуратуры.

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