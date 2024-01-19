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Джабаров усомнился в готовности НАТО к войне с Россией

Джабаров усомнился в готовности НАТО к войне с Россией

Молодое население стран-участниц Североатлантического альянса точно не готово к войне с Россией. В этом убеждён член комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

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