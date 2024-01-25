10 ужасающих деревьев и лесов с привидениями

Легенды, связанные с этими лесами, означают, что вы скорее удивитесь безголовому духу, чем обнаружите группу пушистых медвежатЕсть детский стишок, который начинается так: «Если ты сегодня в лес спустишься, тебя ждёт большой сюрприз» — сюрпризом будет совершенно безобидный пикник с плюшевым мишкой.