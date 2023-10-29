Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 706 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • виктор климахин
    раскатала   губищу   пиндосам  америкосов   халяву  хотят     и  нахрен  не  сесть   как  проституткиСША требуют от Ро...
  • Владимир Елкин
    Блинкен или тупой, или обколотый! Ему больше ничего Россия не должна?США требуют от Ро...
  • Михаил Абросимов
    Другой попозиции у нас для них нема..Илья Пономарёв ус...

ЗАХАР ПРИЛЕПИН: ДЛЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЦАРЁВ — ЭТО ЛИЧНЫЙ ПРОТИВНИК

ЗАХАР ПРИЛЕПИН: ДЛЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЦАРЁВ — ЭТО ЛИЧНЫЙ ПРОТИВНИК

Олега Царёва знаю лично, всегда относился с безусловным уважением к нему, и по-настоящему волнуюсь о его здоровье.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина Черных
Как много врагов появилось у кокаино-нюхательной украинской власти, похоже на передоз. Пора эту банду лечить по-серьезному.
Ответить
3 д.
А Кудасов
А что, Зеленский наше ТВ просматривает: а иначе как он вычислил своих врагов.
Ответить
3 д.
Александр Рожков
У Царева и в России хватает врагов, благодаря его правдивым высказыванием в адрес.......Не скажу кого. Вот.
Ответить
2 д.

Картина дня

наверх