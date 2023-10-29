Олега Царёва знаю лично, всегда относился с безусловным уважением к нему, и по-настоящему волнуюсь о его здоровье.
ЗАХАР ПРИЛЕПИН: ДЛЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЦАРЁВ — ЭТО ЛИЧНЫЙ ПРОТИВНИК
Комментарии
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Ирина Черных
Как много врагов появилось у кокаино-нюхательной украинской власти, похоже на передоз. Пора эту банду лечить по-серьезному.
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3 д.
А Кудасов
А что, Зеленский наше ТВ просматривает: а иначе как он вычислил своих врагов.
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3 д.
Александр Рожков
У Царева и в России хватает врагов, благодаря его правдивым высказыванием в адрес.......Не скажу кого. Вот.
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2 д.
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