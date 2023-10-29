ЗАХАР ПРИЛЕПИН: ДЛЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЦАРЁВ — ЭТО ЛИЧНЫЙ ПРОТИВНИК

Ирина Черных Как много врагов появилось у кокаино-нюхательной украинской власти, похоже на передоз. Пора эту банду лечить по-серьезному.

А Кудасов А что, Зеленский наше ТВ просматривает: а иначе как он вычислил своих врагов.