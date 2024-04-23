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Земский Вестник

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Запущен первый советский спутник связи Молния-1

Запущен первый советский спутник связи Молния-1 Первый советский спутник связи «Молния-1» был успешно выведен на околоземную орбиту 23 апреля 1965 года.

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