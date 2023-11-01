Мировое обозрение
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

158 подписчиков

На Украине вопрос состоит не в том, кто начал военный конфликт, а в том, кто это закончит

На Украине вопрос состоит не в том, кто начал военный конфликт, а в том, кто это закончит

Продолжение боевых действий может привести к уничтожению Украины, пишет TNI. Однако прекращению огня мешают два фактора: отказ Зеленского от переговоров с Россией и нежелание США идти дипломатическим путем, отмечают авторы статьи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх