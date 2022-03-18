Реджи Джексон – о судье Натали Саго: «Нэт была лучшей в составе «Торонто». Отлично сыграла»

Разыгрывающий «Клипперс» Реджи Джексон после поражения от «Рэпторс» (100:103) раскритиковал судью Натали Саго.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх