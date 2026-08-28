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Концерт Канье Уэста снова оказался под угрозой отмены

Концерт американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге, запланированный на 10 и 11 октября, снова оказался под угрозой срыва: площадка «Газпром Арена» ещё не получила от организаторов документы, подтверждающие проведение мероприятия.

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