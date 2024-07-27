Не угасают забавные попытки любителей лозунгов, как хорошо было в СССР ездить на уборку картошки – рассказать нам, что не в еде дело.
"Правда" в туалете и запах овощных магазинов: Где заканчивается советская магия
Комментарии
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Евгений Рудаков
Думаю, что пройдёт лет 7-10 и Россия медленно, но верно и главное - НАДЁЖНО!.. начнёт разворачиваться всё больше и больше к одной из форм идеологии СССР, к идеологии социализма. А поганого капитализма мы за 30 лет наелись до тошноты. Главное для молодого поколения - из госдуры сделать настоящую народную госдуму, а лучше - избрать депутатов в Народный Верховный совет и внести в испорченную конституцию закон о СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ РОССИИ. Народ чувствует, что наступила пора оценить прожитое и пережитое и начинать новую жизнь. Правильно сказал выше Стас некоторым пропиндосам: - Не воняйте на советский строй, сами своим говном измажетесь. Евг. Р-Р.
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4 час.
Galina Bobryasheva
Автор статьи - Влад Серов. Относительно молодой человек. У него много статей о Советстском Союзе и в каждой статье прямо ядовитыми слюнями брызжет! Маньяк! Или заказ выполняет, или больной человек!
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3 час.
Татьяна Дугиль
Молодец, автор! А то достали адепты СССР во главе с Прилепиным.
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2 час.
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