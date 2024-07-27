Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 853 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    САМИМ НАМ нужно контролировать, что они там ввозят, какое качество?!! А не поручать это делать в самой Армении. Наско...Армению отлучили ...
  • лина любимцева
    Я Китаю не верю. С ним нужно всегда держать "ухо востро"...  Так значит китайцы помнят 1900 год? А Я ПОМНЮ ДАМАНСКИЙ!...Китай, чей Крым?
  • Владислав Владислав
    Отлично!Армению отлучили ...

"Правда" в туалете и запах овощных магазинов: Где заканчивается советская магия

"Правда" в туалете и запах овощных магазинов: Где заканчивается советская магия

Не угасают забавные попытки любителей лозунгов, как хорошо было в СССР ездить на уборку картошки – рассказать нам, что не в еде дело.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгений Рудаков
Думаю, что пройдёт лет 7-10 и Россия медленно, но верно и главное - НАДЁЖНО!.. начнёт разворачиваться всё больше и больше к одной из форм идеологии СССР, к идеологии социализма. А поганого  капитализма мы за 30 лет наелись до тошноты. Главное для молодого поколения - из госдуры сделать настоящую народную госдуму, а лучше - избрать депутатов в Народный Верховный совет и внести в испорченную  конституцию закон о СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ РОССИИ.  Народ чувствует, что наступила пора оценить прожитое и пережитое и начинать новую жизнь. Правильно сказал выше Стас  некоторым  пропиндосам: - Не воняйте на советский строй, сами своим говном измажетесь. Евг. Р-Р.
Ответить
4 час.
Galina Bobryasheva
Автор статьи - Влад Серов. Относительно молодой человек. У него много статей о Советстском Союзе и в каждой статье прямо ядовитыми слюнями брызжет! Маньяк! Или заказ выполняет, или больной человек!
Ответить
3 час.
Татьяна Дугиль
Молодец, автор! А то достали адепты СССР во главе с Прилепиным.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх