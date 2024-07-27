"Правда" в туалете и запах овощных магазинов: Где заканчивается советская магия

Евгений Рудаков

Думаю, что пройдёт лет 7-10 и Россия медленно, но верно и главное - НАДЁЖНО!.. начнёт разворачиваться всё больше и больше к одной из форм идеологии СССР, к идеологии социализма. А поганого капитализма мы за 30 лет наелись до тошноты. Главное для молодого поколения - из госдуры сделать настоящую народную госдуму, а лучше - избрать депутатов в Народный Верховный совет и внести в испорченную конституцию закон о СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ РОССИИ. Народ чувствует, что наступила пора оценить прожитое и пережитое и начинать новую жизнь. Правильно сказал выше Стас некоторым пропиндосам: - Не воняйте на советский строй, сами своим говном измажетесь. Евг. Р-Р.