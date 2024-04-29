Миләүшә һәм Данир Сабировлар Лилия Хәйруллинаны елаткан https://intertat.tatar/news/milausa-ham-danir-sabirovlar-liliya-xairullinany-elatkan-5865829.
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Миләүшә һәм Данир Сабировлар Лилия Хәйруллинаны елаткан https://intertat.tatar/news/milausa-ham-danir-sabirovlar-liliya-xairullinany-elatkan-5865829.