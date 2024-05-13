Мэр Сак считает, что горожане общаются с умершими

«Пусть ваши умершие родственники скажут вам то, что они думают по этому поводу», - пожелал он. Александра Овдиенко возмутило, что некоторые граждане провели уборку могил на городском кладбище в майские, хотя он их предупреждал сделать это заблаговременно: «В итоге некоторые дотянули до последнего дня, напилили и вывали под забор».