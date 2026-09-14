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Почему переписка в мессенджере не заменила договор: разбор кассационного постановления

Почему переписка в мессенджере не заменила договор: разбор кассационного постановления

Когда речь заходит о сделках, заключённых в спешке или на доверии, рано или поздно всплывает один и тот же вопрос: можно ли считать переписку в телефоне полноценным доказательством? Мне не раз приходилось разбирать споры, где сторона пыталась опереться на сообщения в WhatsApp или Telegram как на главный аргумент.

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