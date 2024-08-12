Внимание! Отключение электроэнергии в Новоаннинском районе ⚡️⚡️⚡️ 12.08.202 с 8-30 до 10-00 (на 20 - 40 мин) х.
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Внимание! Отключение электроэнергии в Новоаннинском районе ⚡️⚡️⚡️ 12.08.202 с 8-30 до 10-00 (на 20 - 40 мин) х.