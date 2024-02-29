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Коллективный запад готовит Армению к масштабной войне у границ России

Коллективный запад готовит Армению к масштабной войне у границ России

За последнее время Ереван все чаще становится героем громких новостных заголовков. И заголовки эти не самые позитивные: обстрел Арменией позиций Азербайджана, систематические нарушения режима прекращения огня на границе, размещение на своей территории военной миссии ЕС, визиты натовских генералов, слив Европе секретных данных ОДКБ и многое другое.

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Комментарии
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Михаил
На этом фоне турки доведут свою линию в отношении Армении - сразу как закроется военная база России- это очевидно.
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13 час.
СП
Сергей Потемкин
По хорошему Армению нужно разобрать на части  между Азербайджаном , Турцией и Ираном. Живут же курды, уйгуры без государства. И этим так лучше, самостоятельно не выходит. Тем более все армяне в Сочи и в Москве.
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11 час.
Роман Романов
Витя, а почему тебя друзья &quot;козерожкой&quot; называют? Ты им что то плохое сделал?😉
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3 час.

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