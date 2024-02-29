Коллективный запад готовит Армению к масштабной войне у границ России

На этом фоне турки доведут свою линию в отношении Армении - сразу как закроется военная база России- это очевидно.

СП

Сергей Потемкин

По хорошему Армению нужно разобрать на части между Азербайджаном , Турцией и Ираном. Живут же курды, уйгуры без государства. И этим так лучше, самостоятельно не выходит. Тем более все армяне в Сочи и в Москве.