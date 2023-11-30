Полицейские продолжают обеспечивать безопасность дорожного движения и общественный порядок на МАПП «Чернышевское» в Калининградской области

По указанию начальника УМВД России по Калининградской области Александра Сокрутенко сотрудники полиции в круглосуточном режиме обеспечивают охрану общественного порядка и следят за ситуацией на проезжей части возле многостороннего автомобильного пункта пропуска «Чернышевское», где на данный момент скопилась очередь из большегрузных автомобилей.