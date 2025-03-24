Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде продолжаются более часа

Российско-американские переговоры в Эр-Рияде продолжаются уже более часа, сообщило «РИА Новости».Отель The Ritz-Carlton, где проходят переговоры делегаций России и США по урегулированию украинского конфликта / Источник: © ТАССВстреча представителей двух стран проходит в столице Саудовской Аравии в отеле Ritz-Carlton.