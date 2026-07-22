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Царьград

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В Краснодаре бензин АИ-95 и АИ-92 продают на 41 АЗС

В Краснодаре бензин АИ-95 и АИ-92 продают на 41 АЗС

В среду жители и гости Краснодара могут заправить свои автомобили на 68 автозаправочных станциях (АЗС).

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