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test mazurok

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🟢Под Керчью после шторма обнаружили останки 11 красноармейцев

🟢Под Керчью после шторма обнаружили останки 11 красноармейцев

🟢Под Керчью после шторма обнаружили останки 11 красноармейцев По информации командира поискового отряда «Керчь» ПО «Крымский Рубеж» ДОСААФ России по РК Виктора Густого, останки бойцов вымыло штормом в районе микрорайона Героевского в Керчи.

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