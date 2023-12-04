🟢Под Керчью после шторма обнаружили останки 11 красноармейцев По информации командира поискового отряда «Керчь» ПО «Крымский Рубеж» ДОСААФ России по РК Виктора Густого, останки бойцов вымыло штормом в районе микрорайона Героевского в Керчи.