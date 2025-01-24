В Мариуполе вандалы разрушили мемориал Героев труда. Неизвестные разбили плиты с фотографиями людей, которые трудились в советское время на металлургическом комбинате им Ильича и были удостоены звания Герой труда.
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