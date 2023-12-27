ОСН: новогодние салаты в морозилке можно хранить до месяца

Разные виды новогодних салатов имеют различные сроки годности. Некоторые из них можно заморозить - в таких условиях блюдо может храниться до одного месяца, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.
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