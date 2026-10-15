Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» Пресс-конференция, посвященная ежегодной флагманской премии Движения Первых и форуму «Алга! Поехали!», а также старту республиканских выборов в региональный Совет Первых, прошла в «Татар-информе».
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