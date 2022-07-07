Велемудр. Мир тесен.

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Гармония Целого. Половинка

Гармония Целого. Половинка

У каждого из нас, наступает период в жизни, когда мы задаем себе риторические вопросы: Зачем я живу? Какова будет моя жизнь? Кто примет в ней участие? Насколько я буду счастлив? А что такое счастье? Где его искать? И искать ли вообще? Найдёт ли меня моя вторая половина? И где она меня найдёт? А какой она будет? И будет ли она? А если она будет, будем ли мы счастливы? И как долго мы будем счастливы? А умрём ли мы с ней в один день? А может, я буду одиноким человеком? А что за люди будут окружать меня? Будут ли они злыми? Или добрыми? А я добрый, человек? Точно, какой я человек? И человек ли я? Найду ли я, когда-нибудь ответы на эти вопросы? Ответы приходят к каждому из нас в свое время.

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