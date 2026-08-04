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Газета.ру

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NatCom: одна тренировка в неделю оказалась не хуже трех для борьбы с лишним весом

NatCom: одна тренировка в неделю оказалась не хуже трех для борьбы с лишним весом

Ученые из Университета Гонконга выяснили, что для уменьшения жира на животе достаточно одной интервальной тренировки в неделю — результат оказался сопоставим с эффектом от трех тренировок за тот же период.

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