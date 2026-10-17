Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская полиция и криминалисты начали расследование сообщений об инциденте, произошедшем в субботу, 17 октября 2026 года.
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