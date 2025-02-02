Bloomberg сообщило о возможном подрыве рынка нефти из-за пошлин США

Введенные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины в отношении Канады и Мексики могут подорвать стабильность рынка нефти Северной Америки, а также привести к повышению цен на бензин для автомобилистов.
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