Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев сообщил о внесении законопроекта, ужесточающего ответственность за призывы к массовым беспорядкам.
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