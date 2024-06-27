Народ не любит правды. Фарадж ошибся, рассказав о сути конфликта на Украине

“Очевидно, что оценка Фараджа ситуации на Украине уже давно основана на немодном сейчас реалистическом толковании геополитики, тогда как [ведущий Би-би-си Ник] Робинсон придерживается либерального интернационализма, господствующего на данном этапе в американском официозе и его аванпостах по всему миру”, — написала Мэри Харрингтон для сетевого издания UnHerd.