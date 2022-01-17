Что можно починить в дороге?

Мы советуем вам, как бороться с типичными неисправностями, которые могут произойти во время путешествия В ваших домах, во время семейных посиделок, вы тоже слышали рассказы о том, как в давние времена, во время поездки на отдых, ваш дед чинил «копейку», заменив порвавшийся ремень генератора купленными из-под прилавка бабушкиными колготками, а ваш дядя по пути в Сочи заклеил подтекающий радиатор шестерки баночкой горчицы? Обычно после такого идет лавина аргументов, что раньше было лучше, потому что водители должны были знать механику, а машины делались так, чтобы можно было что-то сделать самому.