Статистика Министерства внутренних дел России за 2026 год, согласно которой въезд в страну был запрещён более чем 260 тысячам иностранных граждан, свидетельствует о фундаментальном сдвиге в подходах к миграционной политике.
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"Припарки утопленнику" - должны быть существенно более суровые меры!. В первую очередь к тем, кто потворствует законной и (особенно) незаконной иммиграции. Например непонятно, какого х.. ра в госдуму пролез г.Затуллин?! Вообще непонятно попадание в госдуму лиц имеющих недвижимость в "недружественных" странах?!
Капля в море! Закрыть границы, провести ревизию всех выданных ВНЖ и гражданств на криминальную составляющую! Ввести визовый режим, денансировать договор с таджиками о двойном гражданстве! Ликвидировать патентную систему!
Тысячи против миллионов?! МВД от скромности не умрёт, однако!
Дай Бог! Скорей бы убрали эту ржавую орду из России! И не плохо бы полицейским применять оружие при любых попытках агрессии в сторону силовиков и коренного народа России!