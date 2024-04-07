Почему не стоит радоваться приходу денег на карту из "ниоткуда"

Преподаватель российского финансового университета Кирилл Данилов в интервью агентству "Прайм" предупредил владельцев банковских карт, что если к ним придут деньги из "ниоткуда" - это повод насторожиться.
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