Названы автомобили, которые появятся в России до конца 2023 года

До конца года в России появится ряд автомобильных новинок от производителей из разных стран. Более подробно о том, какие авто появятся на рынке, «Известиями» 17 октября рассказали в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».
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