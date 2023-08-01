Театр абсурда

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Григорий Азарёнок: если попрут западники, мы скажем: веди нас, Батька! И пойдём. И победим!

Григорий Азарёнок: если попрут западники, мы скажем: веди нас, Батька! И пойдём. И победим!

Угрозы и вызовы перед Беларусью нарастают. Соседи грозят закрытием границ, увеличивают группировки войск, собираются вводить новые санкции.

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