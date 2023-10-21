В Пуровском районе ЯНАО идет масштабный снос самостроя

Власти Пуровского района сообщили о начале масштабных работ по сносу самовольных строений. Только в Тарко-Сале уже снесли 125 незаконно установленных сараев и балков, сообщил telegram-канал райадминистрации.
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