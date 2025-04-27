Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • demyr150648
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"Навесил ей три "чапалаха": Семья экс-мигрантов отделалась приговором по "хулиганке" за избиение 15-летней девочки

"Навесил ей три "чапалаха": Семья экс-мигрантов отделалась приговором по "хулиганке" за избиение 15-летней девочки

Вдумчивый сибиряк Вопреки всем аргументам, суд не увидел в действиях супружеской пары, чуть не убивших школьницу, ничего кроме хулиганства.

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Комментарии
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Сергей Киселев
Давно пора их - таких вот сулейманов- выгнать ...
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6 час.
Valeriy Ishmenev
И суд у нас стал не гуманный, а туманный. А о судьях только матом можно говорить.
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5 час.
d
demyr150648
Этих судей надо вывернуть наизнанку и проверить их доходы и реальное житье-бытьё и связи с миграцией. Эта тройка судей наверняка аффилирована с диаспорой.
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5 час.
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