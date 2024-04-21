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Артиллерист ВС РФ рассказал об уничтожении стрелявшей по Белгороду гаубицы ВСУ

Артиллерист ВС РФ рассказал об уничтожении стрелявшей по Белгороду гаубицы ВСУ

Главной целью, которую артиллеристам из группировки войск прикрытия границы РФ удалось уничтожить за время спецоперации, стала гаубица М777 производства США в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая стреляла по мирным жителям Белгорода.

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